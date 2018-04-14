Появились фотографии ракетной атаки США в Сирии

Сирийские военные и гражданские власти подсчитывают, какой ущерб нанесен ракетными ударами США и их союзников. Известно, что было выпущено порядка 30 крылатых ракет "Томагавк", около трети из них уничтожено системами ПВО Сирии. О жертвах и разрушениях пока нет точной информации, но можно ожидать, что количество погибших и пострадавших будет минимальным – противовоздушной обороне удалось отбить атаки на центр сирийской столицы и на город Хомс, а с тех военных баз, по которым США намеревались нанести удары, заранее были эвакуированы гарнизоны. Со стороны российского контингента в Сирии потерь нет.

Между тем, в Дамаске собрался стихийный митинг в поддержку президента Сирии Башара Асада и правительственной армии.

А министерство обороны Сирии выступило с заявлением по поводу атаки на страну. Его цитирует сирийское агентство SANA: "Жестокая варварская агрессия, которая была встречена сирийским народом с высоким моральным духом, никоим образом не повлияет на решимость продолжать преследовать остатки террористов, защищать суверенитет и единство земли и народа и восстанавливать безопасность и стабильность".

Также SANA опубликовало первые кадры сирийских городов, сделанные во время обстрела. На них видно, как над городами летят ракеты.