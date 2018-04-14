Мария Захарова назвала власти США, ударившие по Сирии, "по настоящему исключительными"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США и их союзников в Сирии.

"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ (организация запрещена в РФ), сейчас американские "умные" ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".

Захарова припомнила США прошлые операции, решение о начале которых было основано на бездоказательных (а как позже выяснилось – сфабрикованных) данных: "15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ".

Напомним, утром в субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания устроили ракетный удар по сирийским военным объектам и городам. Было выпущено порядка 30 ракет, треть из них удалось сбить сирийским силам ПВО.