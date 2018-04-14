США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии

Противоречивые данные поступают о том, предупреждали ли США и их союзники российское Министерство обороны о предстоящих ракетных ударах в Сирии.

Так, генерал Джозеф Данфорд, глава объединенного комитета начальников штабов МО США заявил, что российскую сторону не предупреждали. На брифинге перед началом операции он заявил: "Мы специально выбрали эти цели, чтобы избежать риска вовлечь российские силы, и мы использовали наши обычные "деконфликтные" каналы, которые были активны всю неделю, для того, чтобы решить проблемы в воздушном пространстве. У нас не было какой-либо координации с русскими по поводу ударов, и мы не предупреждали их заранее".

Однако министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что "Россия была предупреждена перед совместными военными атаками США, Франции и Великобритании в Сирии" – это цитата по Associated Press.