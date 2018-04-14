Минобороны России сообщило, что ракеты США в Сирии не попали в зону ответственности наших сил

Министерство обороны России сообщило, что ни одна из ракет, выпущенных по Сирии группировкой США и их союзников, не попала в зону ответственности сил ПВО российских сил в этой стране.

"14 апреля в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики", - цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны РФ.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сирийские власти заявили, что было выпущено около 30 крылатых ракет, треть из которых была ликвидирована системами ПВО Сирии.