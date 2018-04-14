Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"

В Госдуме отреагировали на ракетный удар США по Сирии. Там отметили, что "союзники" в лице США, Франции и Великобритании "нарушают все международные нормы". Также в ГД России расценили операцию в Сирии как акт агрессии по отношению к РФ.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин.

"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы сегодня просто пытаются помножить на ноль и просто поставить Россию на колени", - цитирует Шерина РИА Новости.

Напомним, ранним утром в субботу, 14 апреля, группировка США, Франции и Великобритании нанесла ракетный удар по военным базам и городам в Сирии. Сообщается, что было выпущено около трех десятков крылатых ракет "Томагавк", треть из них удалось отбить сирийским комплексам ПВО.