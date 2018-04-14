США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии

США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.

Удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк", использовались флот и авиация США в регионе. Часть пусков была отражена сирийскоими системами ПВО, которые состоят из комплексов российского и советского производства. В частности, на вооружении сирийской армии есть комплекс С-200, "Бук", Панцирь-С1". Поэтому, например, центр Дамаска – столицы Сирии – не пострадал. Пока не сообщается и о жертвах бомбового удара. Сирийские СМИ сообщили, что отбиты все ракеты, которые были направлены на город Хомс, там нет пострадавших. Всего, по данным сирийских властей, по стране было выпущено около 30 ракет, треть из них удалось сбить.

Напомним, эскалация конфликта вокруг Сирии началась несколько дней назад, когда стало известно, что глава США Дональд Трамп ведет "консультации" с главами Франции и Великобритании по поводу ракетного удара по "объектам, на которых может находиться химическое оружие". Российская сторона предостерегала "союзников" от подобных действий, напоминая о неминуемости ответных мер в случае, если удар все-таки будет нанесен. Отдельный вопрос вызывало собственно повеление президента США, который в социальных сетях грозил не Сирии, а России "своими умными ракетами".

С заявлением уже выступил посол России в США Анатолий Антонов: "Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже".