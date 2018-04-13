Глава АП Антон Вайно за год увеличил доход в 27 раз

Сотрудники Администрации президента отчитались о доходах за 2017 г. Пожалуй, рекордсменом по приросту заработка стоит считать главу АП Антона Вайно.

Если за 2016 г. он задекларировал 9 млн 641 тыс. руб., то за прошедший год - 255,8 млн. Разница составляет 26,6 раз.

Вайно возглавляет администрацию с августа 2016 г. Можно подумать, что его должность очень прибыльная, однако бывший глава АП Сергей Иванов заработал за 2017 г. 10,5 млн, а за 2016-й - 13 млн.

Первый замглавы АП, куратор внутренней политики Сергей Кириенко заработал за отчетный период 33,3 млн (вместо 85,4 млн годом ранее).

Единственным владельцем официально зарегистрированной заграничной недвижимости в АП, судя по декларации за 2017 г., оказался спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной (то есть того, чего с 2014 г. нет в помине) - экс-глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Также у него в собственности - автомобиль Лексус LX470 и яхта Жано Престиж-36.

Сам президент РФ Владимир Путин, судя по официально опубликованной декларации, в 2017 г. заработал 18 млн.