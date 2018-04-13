7,6 млн рублей зарплаты, три квартиры, дом в пользовании. Уральский полпред отчитался о доходах

Чиновники Администрации президента отчитались о доходах за 2017 год. Среди них и полпред президента РФ в УрФО, лидер движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из опубликованной на сайте Кремля декларации, наместник президента заработал 7,6 млн руб., в его собственности три квартиры (половина в 42 кв.м, треть в 113,5 кв.м и еще одна 101,4 кв. м целиком), гаражный бокс (24,3 кв.м), нежилое помещение (14,7 кв.м). На супругу (заработок 570,4 тыс. руб.) записана четверть долги в четвертой квартире 62,7 кв.м и треть доли в той, что 113,5 "квадратов". Также на ней "Тойота Хайлендер". На дочь записана треть в квартире 113,5 "квадратов". В пользовании всех указанных членов семьи находится дом в 433,3 кв.м, а в пользовании еще супруги с дочерью - квартира 101,4 "квадратов".

Напомним, по итогам 2016 года Холманских получил доход в 7,5 млн руб. Тогда на него были также записаны квартира и доли еще в двух, гаражный бокс, жилой дом в пользовании и нежилое помещение. Супруга полпреда заработала более 376 тыс. руб., также на нее была записана недвижимость и автомобиль "Тойота Хайлендер".