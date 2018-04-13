Порошенко призвал "немедленно" лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Украинский президент Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН, причем сделать это "немедленно". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Одной из причин такого желания он указал то, что, по его мнению, именно Россия виновна в том, что в Донбасс до сих пор не введены войска ООН, а это решение может принять только Совбез ООН, в котором у России есть право вето.

По его словам, уже более 40 стран готовы принять участие в военной миссии ООН в Донбассе.

Порошенко также сказал, что нужно "шире открыть двери для Украины" в НАТО.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале в Мюнхене на конференции по безопасности он призвал "дожать Россию" и ввести в Донбасс войска ООН. 12 марта он пообещал сделать все для скорейшего осуществления этого. Россия настаивает на том, что этот вопрос нужно обсуждать с ДНР и ЛНР.