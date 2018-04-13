Вице-премьер РФ Мутко за 2017 год заработал более 7 млн рублей

Вице-премьер РФ Виталий Мутко за отчётный финансовый период с 1 января по 31 декабря 2017 года заработал более 7 млн рублей.

Его доход, согласно опубликованной на сайте правительства России декларации, составил почти 7,66 млн рублей, что на 1,34 млн меньше, чем в 2016 году.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2017 года задекларировал доход в 7 655 790,00 рубля рублей, что на 1,34 миллиона меньше показателей предыдущего финансового года — более чем 9 млн. В собственности вице-премьера находится треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м. и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м.

У супруги Мутко в индивидуальной собственности — квартира 46,6 кв. м., треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м. и четверть доли в квартире 150,8 кв. м., а также два земельных участка площадью 1,1739 га и 16,05 сотки и дача площадью 177,3 кв. м. Её доход за отчётный год составил 1 млн 886 тыс. 198 рублей против 2 млн 331 тыс. 753 рубля в 2016 г.

Кроме того, в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.