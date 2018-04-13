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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 20:12 Мск (22:12 Екб)
политика | В России
Вице-премьер РФ Мутко за 2017 год заработал более 7 млн рублей
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Виталий Мутко (2017) | Фото: rfs.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко за отчётный финансовый период с 1 января по 31 декабря 2017 года заработал более 7 млн рублей.
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Его доход, согласно опубликованной на сайте правительства России декларации, составил почти 7,66 млн рублей, что на 1,34 млн меньше, чем в 2016 году.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2017 года задекларировал доход в 7 655 790,00 рубля рублей, что на 1,34 миллиона меньше показателей предыдущего финансового года — более чем 9 млн. В собственности вице-премьера находится треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м. и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м.

У супруги Мутко в индивидуальной собственности — квартира 46,6 кв. м., треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м. и четверть доли в квартире 150,8 кв. м., а также два земельных участка площадью 1,1739 га и 16,05 сотки и дача площадью 177,3 кв. м. Её доход за отчётный год составил 1 млн 886 тыс. 198 рублей против 2 млн 331 тыс. 753 рубля в 2016 г.

Кроме того, в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.

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13.04.2018 20:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:12 Екб


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Вице-премьер РФ Мутко за 2017 год заработал более 7 млн рублей
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