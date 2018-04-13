Генсек ООН констатировал возвращение "холодной войны"

в этот день
13.04.18
20:43
В Екб.22:43
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 424



Новости
13.04.2018 20:00 Мск (22:00 Екб)
политика | За рубежом
Генсек ООН констатировал возвращение "холодной войны"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Антониу Гутерриш (2018) | Фото: Anadolu Agency

Обстановка на Ближнем Востоке достигла "такого предела, что стала представлять угрозу международному миру и безопасности", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Регион столкнулся с настоящим гордиевым узлом: линии разломов пересекаются друг с другом и создают крайне волатильную ситуацию с риском эскалации, фрагментации и раздела, с серьёзными региональными и глобальными последствиями", — цитирует его РБК.

Такая ситуация, по словам Гутерриша, говорит о возвращении "холодной войны".

"Она (холодная война, — прим.) хочет реванша, но отличается от предыдущей", — подчеркнул генсек всемирной организации, объяснив это вероятным отсутствием "механизмов и гарантий" прошлого, позволявших "справляться с рисками эскалации".

В качестве "самой серьёзной угрозы международному миру и безопасности" Гутерриш отметил Сирию, пояснив, что там идут военные действия с участием разных стран, оппозиционных группировок, ополченцев, иностранных наёмников и террористических организаций, систематически нарушается международное право.

Кроме того, генсек выразил возмущение новыми сообщении о предполагаемой химатаке в Восточной Гуте, выразив при этом поддержку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призвав предоставить ей доступ к месту предполагаемого инцидента.

"Первая команда ОЗХО уже в Сирии, вторая прибудет сегодня или завтра", — добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" постановочного характера предполагаемой химатаки. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента в сирийском городе Дума, которыми оказались два работника скорой помощи.

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

Другие новости по темам: Антониу Гутерриш, ООН, холодная война, Сирия, Восточная Гута, ОЗХО, химоружие
13.04.2018 20:00 Мск | Нью-Йорк | информационная служба Накануне.RU
22:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Генсек ООН констатировал возвращение "холодной войны"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+