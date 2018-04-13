Генсек ООН констатировал возвращение "холодной войны"

Обстановка на Ближнем Востоке достигла "такого предела, что стала представлять угрозу международному миру и безопасности", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



"Регион столкнулся с настоящим гордиевым узлом: линии разломов пересекаются друг с другом и создают крайне волатильную ситуацию с риском эскалации, фрагментации и раздела, с серьёзными региональными и глобальными последствиями", — цитирует его РБК.

Такая ситуация, по словам Гутерриша, говорит о возвращении "холодной войны".

"Она (холодная война, — прим.) хочет реванша, но отличается от предыдущей", — подчеркнул генсек всемирной организации, объяснив это вероятным отсутствием "механизмов и гарантий" прошлого, позволявших "справляться с рисками эскалации".

В качестве "самой серьёзной угрозы международному миру и безопасности" Гутерриш отметил Сирию, пояснив, что там идут военные действия с участием разных стран, оппозиционных группировок, ополченцев, иностранных наёмников и террористических организаций, систематически нарушается международное право.

Кроме того, генсек выразил возмущение новыми сообщении о предполагаемой химатаке в Восточной Гуте, выразив при этом поддержку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призвав предоставить ей доступ к месту предполагаемого инцидента.

"Первая команда ОЗХО уже в Сирии, вторая прибудет сегодня или завтра", — добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" постановочного характера предполагаемой химатаки. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемого инцидента в сирийском городе Дума, которыми оказались два работника скорой помощи.

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.