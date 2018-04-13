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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 19:08 Мск (21:08 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Зампред правительства Хлопонин задекларировал в 2017 году рекордные 2,9 млрд рублей
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хлопонин александр геннадьевич губернатор красноярского края (2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Зампред правительства РФ Александр Хлопонин задекларировал по итогам 2017 года доход в рекордном для членов правительства размере в 2 млрд 912 млн 121 тыс. 655 руб. 90 коп. Такие данные содержатся в декларациях членов правительства, опубликованных на сайте кабмина.
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В его собственности находятся больше 10 земельных участков, два жилых дома площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м, квартира в 132,9 кв.м. , бассейн и два административных здания.

Хлопонину принадлежат автомобили "Мерседес - Бенц" CL65AMG, Бентли Arnage, "Ягуар Даймлер", "Мерседес - Бенц" S500 4 Matic и автоприцеп. Супруга зампреда правительства "заработала" по итогам 2017 года 4 млн 154 тыс. 618 руб.

При сравнении деклараций чиновника в 2016 и в 2017 году выясняется, что Хлопонин продал поместье в Италии, что в том числе и обеспечило ему такой высокий доход.

В свою очередь первый зампред правительства Игорь Шувалов в 2017 году заработал 91 млн 280 тыс. 609 руб. 47 коп., а его супруга - 89 млн 145 тыс. 433 руб. 81 коп. В собственности Шувалова находятся четыре квартиры и арендуемые дома в России и Великобритании, а также квартира в Австрии. Он также указал, что его супруга владеет совместно с ним двумя квартирами в России и легковыми автомобилями "Ягуар XJ8", "ВАЗ 2101" и "ЗИЛ 41047". В прошлом году он отчитался о доходе в более 70 млн руб.

Зампред правительства, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев отчитался о доходе в 377 млн 283 тыс. 186 руб. 69 коп. , а также двух жилых домах, земельном участке и нескольких нежилых помещениях. В совместной собственности с супругой у него находятся автомобиль БМВ Х6 М50D, "Порше Cayenne Turbo", "Мерседес - Бенц" ML 350 4 Matic и "Ниссан Patrol".

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13.04.2018 19:08 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:08 Екб


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Зампред правительства Хлопонин задекларировал в 2017 году рекордные 2,9 млрд рублей
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