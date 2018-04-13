Зампред правительства Хлопонин задекларировал в 2017 году рекордные 2,9 млрд рублей

Зампред правительства РФ Александр Хлопонин задекларировал по итогам 2017 года доход в рекордном для членов правительства размере в 2 млрд 912 млн 121 тыс. 655 руб. 90 коп. Такие данные содержатся в декларациях членов правительства, опубликованных на сайте кабмина.

В его собственности находятся больше 10 земельных участков, два жилых дома площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м, квартира в 132,9 кв.м. , бассейн и два административных здания.

Хлопонину принадлежат автомобили "Мерседес - Бенц" CL65AMG, Бентли Arnage, "Ягуар Даймлер", "Мерседес - Бенц" S500 4 Matic и автоприцеп. Супруга зампреда правительства "заработала" по итогам 2017 года 4 млн 154 тыс. 618 руб.

При сравнении деклараций чиновника в 2016 и в 2017 году выясняется, что Хлопонин продал поместье в Италии, что в том числе и обеспечило ему такой высокий доход.

В свою очередь первый зампред правительства Игорь Шувалов в 2017 году заработал 91 млн 280 тыс. 609 руб. 47 коп., а его супруга - 89 млн 145 тыс. 433 руб. 81 коп. В собственности Шувалова находятся четыре квартиры и арендуемые дома в России и Великобритании, а также квартира в Австрии. Он также указал, что его супруга владеет совместно с ним двумя квартирами в России и легковыми автомобилями "Ягуар XJ8", "ВАЗ 2101" и "ЗИЛ 41047". В прошлом году он отчитался о доходе в более 70 млн руб.

Зампред правительства, полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев отчитался о доходе в 377 млн 283 тыс. 186 руб. 69 коп. , а также двух жилых домах, земельном участке и нескольких нежилых помещениях. В совместной собственности с супругой у него находятся автомобиль БМВ Х6 М50D, "Порше Cayenne Turbo", "Мерседес - Бенц" ML 350 4 Matic и "Ниссан Patrol".