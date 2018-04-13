Минобороны РФ нашло участников съёмок видеоролика о "химатаке" в Сирии

Минобороны РФ удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемой химатаки в Восточной Гуте, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, 8 апреля появилась информация о применения химического оружия в сирийском городе Дума. В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе.

Как сообщает РБК, Конашенков подчеркнул, что Москва имеет доказательства участия Лондона в фабрикации данных об инциденте в Думе. Подробности съёмки "постановочного видео", по его словам, удалось выяснить в ходе опроса её участников, которых удалось найти военным. Это два человека, которые имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи.

По словам военных, 7 апреля в в отделение скорой помощи больницы Думы были доставлены люди без следов поражения химикатами, и в момент оказания им первой помощи в госпиталь забежали "неизвестные люди" с видеокамерами, "начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами".

"После того как всё это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись", — сказал Конашенков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" постановочного характера предполагаемой химатаки заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании".

Напомним также, что, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.