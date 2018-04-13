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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 19:15 Мск (21:15 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
Минобороны РФ нашло участников съёмок видеоролика о "химатаке" в Сирии
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Игорь Конашенков (2016) | Фото: wikipedia.org

Минобороны РФ удалось найти участников съёмки видеоролика о последствиях предполагаемой химатаки в Восточной Гуте, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, 8 апреля появилась информация о применения химического оружия в сирийском городе Дума. В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе.

Как сообщает РБК, Конашенков подчеркнул, что Москва имеет доказательства участия Лондона в фабрикации данных об инциденте в Думе. Подробности съёмки "постановочного видео", по его словам, удалось выяснить в ходе опроса её участников, которых удалось найти военным. Это два человека, которые имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи.

По словам военных, 7 апреля в в отделение скорой помощи больницы Думы были доставлены люди без следов поражения химикатами, и в момент оказания им первой помощи в госпиталь забежали "неизвестные люди" с видеокамерами, "начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами".

"После того как всё это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись", — сказал Конашенков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" постановочного характера предполагаемой химатаки заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвётся быть в первых рядах русофобской кампании".

Напомним также, что, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

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13.04.2018 19:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 14:04 Мск
Лавров заявил о наличии доказательств того, что химатака в Думе была постановкой

Ранее 13.04.2018 06:15 Мск
Постпред Сирии в ООН рассказал о происхождении применявшегося в стране химоружия








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Минобороны РФ нашло участников съёмок видеоролика о "химатаке" в Сирии
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