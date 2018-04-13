Минобороны РФ: В Восточной Гуте завершается масштабная гуманитарная операция

Российский Центр примирения совместно с сирийскими властями завершает масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"За время её (гуманитарной операции, — прим.) проведения выведено 170 тыс. 152 человека, в том числе 63 тыс. 117 боевиков и членов их семей, — отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. — В настоящее время все населённые пункты Восточной Гуты находятся под контролем правительственных сил Сирийской Арабской Республики".

Число беженцев, вернувшихся в свои дома, по его словам, составляют на данный момент около 63 тыс. человек, что составляет более половины вышедших.

"Сирийским правительством развёрнута работа по восстановлению разрушенной гражданской инфраструктуры, — добавил генерал. — Налаживается подача электроэнергии, водоснабжение, ведутся строительные работы. На регулярной основе начато оказание медицинской помощи населению".