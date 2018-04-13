Доходы Медведева продолжили падать

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам 2017 года задекларировал доходы в размере 8 млн 565 тыс. 296 руб. 33 коп. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами правительства за отчетный финансовый год.

В собственности у Медведева - квартира площадью 367,8 кв. м. Он также задекларировал земельный участок, находящийся в его пользовании путем аренды на 49 лет, площадью 4,7 тыс. кв. м. Глава кабмина также владеет автомобилями ГАЗ 20 и ГАЗ 21.

Доход у его супруги - Светланы Медведевой - согласно декларации отсутствует. Она по-прежнему владеет автомобилем "Фольксваген Гольф". Ей также принадлежат два машино-места - в 16,2 и 16,3 кв. м. Квартира площадью 367,8 кв. м. находится в безвозмездном пользовании Медведевой.

Как сообщало Накануне.RU, доход премьер-министра РФ Дмитрия Медведева составил в 2016 году 8 млн 586 тыс. 974 руб. 69 коп. Таким образом, его доходы упали по сравнению с прошлым годом. В 2015 году "зарплата" премьер-министра составила 8 млн 767 тыс. руб.