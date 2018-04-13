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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 18:25 Мск (20:25 Екб)
политика | В России
Доход Путина за 2017 год превысил 18 млн рублей
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Владимир Путин, обращение к гражданам (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин за 2017 год заработал более 18 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно опубликованной декларации, годовой доход главы государства составил 18 млн 728 тыс. рублей.

Среди объектов недвижимости — квартира площадью 153,7 кв. м. и гаражное место, находящиеся в пользовании Путина, а также квартира 77 кв. м. и гараж в его собственности. Кроме того, в декларации указаны имеющиеся у президента автомобили "ГАЗ М21", "ГАЗ М21", "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф". Все указанные объекты находятся в России.

Напомним, доход Путина за 2016 год составил более чем в два раза меньше нынешнего — 8 млн 858 тыс. 432 руб.

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13.04.2018 18:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:25 Екб


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Доход Путина за 2017 год превысил 18 млн рублей
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