Доход Путина за 2017 год превысил 18 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин за 2017 год заработал более 18 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно опубликованной декларации, годовой доход главы государства составил 18 млн 728 тыс. рублей.

Среди объектов недвижимости — квартира площадью 153,7 кв. м. и гаражное место, находящиеся в пользовании Путина, а также квартира 77 кв. м. и гараж в его собственности. Кроме того, в декларации указаны имеющиеся у президента автомобили "ГАЗ М21", "ГАЗ М21", "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф". Все указанные объекты находятся в России.

Напомним, доход Путина за 2016 год составил более чем в два раза меньше нынешнего — 8 млн 858 тыс. 432 руб.