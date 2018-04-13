Савченко прервала голодовку, чтобы доказать на полиграфе свою невиновность

Арестованная на Украине и находящаяся в изоляторе временного содержания депутат Верховной рады Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил ее адвокат Олег Соловей.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений, и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - сказал адвокат.

По его словам, Савченко написала по этому поводу соответствующее заявление.

Сегодняшний допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за проблем с сердцем, вызванный длительным голоданием. Савченко не употребляет пищи с 24 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения.