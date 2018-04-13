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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 18:12 Мск (20:12 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Савченко прервала голодовку, чтобы доказать на полиграфе свою невиновность
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Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

Арестованная на Украине и находящаяся в изоляторе временного содержания депутат Верховной рады Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил ее адвокат Олег Соловей.
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"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений, и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - сказал адвокат.

По его словам, Савченко написала по этому поводу соответствующее заявление.

Сегодняшний допрос Савченко на полиграфе приостановили из-за проблем с сердцем, вызванный длительным голоданием. Савченко не употребляет пищи с 24 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения.

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13.04.2018 18:12 Мск | Евгений Чернышёв
20:12 Екб


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Савченко прервала голодовку, чтобы доказать на полиграфе свою невиновность
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