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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 18:00 Мск (20:00 Екб)
общество | Сибирский ФО
Сибирский центр МЧС призвал СМИ быть предельно корректными при освещении дела о трагедии в Кемерове
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МЧС, &quot;Зимняя вишня&quot;, Кемерово (2018) | Фото: 42.mchs.gov.ru

Сибирский региональный центр МЧС России призвал журналистов быть предельно корректными при освещении трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра.

"Обращаем ваше внимание, что все выявленные следствием факты требуют тщательного изучения и доказательства в суде. До тех пор, пока суд не вынесет приговор в отношении конкретного лица, никто не имеет права, и в первую очередь публичная пресса, обвинять подозреваемого", - говорится в сообщении.

В Центре МЧС призвали журналистов, а также блогеров и других активных пользователей соцсетей до вынесения судебного решения в своих материалах "воздержаться от оценочных суждений, преждевременных выводов и авторских мнений".

"Жителей Кузбасса и других российских регионов просим найти в себе силы и мужество достойно пережить это не простое время, не спекулировать ситуацией, не провоцировать социальную напряжённость в обществе ни слухами и опасными домыслами, ни противоправными действиями", - говорится в сообщении.  

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее было возбуждено дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2. Дома у Сергея Ленина был проведен обыск.

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13.04.2018 18:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:00 Екб


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Сибирский центр МЧС призвал СМИ быть предельно корректными при освещении дела о трагедии в Кемерове
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