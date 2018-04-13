Сибирский центр МЧС призвал СМИ быть предельно корректными при освещении дела о трагедии в Кемерове

Сибирский региональный центр МЧС России призвал журналистов быть предельно корректными при освещении трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра.

"Обращаем ваше внимание, что все выявленные следствием факты требуют тщательного изучения и доказательства в суде. До тех пор, пока суд не вынесет приговор в отношении конкретного лица, никто не имеет права, и в первую очередь публичная пресса, обвинять подозреваемого", - говорится в сообщении.

В Центре МЧС призвали журналистов, а также блогеров и других активных пользователей соцсетей до вынесения судебного решения в своих материалах "воздержаться от оценочных суждений, преждевременных выводов и авторских мнений".

"Жителей Кузбасса и других российских регионов просим найти в себе силы и мужество достойно пережить это не простое время, не спекулировать ситуацией, не провоцировать социальную напряжённость в обществе ни слухами и опасными домыслами, ни противоправными действиями", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее было возбуждено дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2. Дома у Сергея Ленина был проведен обыск.