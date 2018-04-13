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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 17:45 Мск (19:45 Екб)
политика | В России | За рубежом
Посол России прокомментировал сообщение о пятилетней слежке за Скрипалем
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Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне (2018) | Фото: wikipedia.org

Москва "с недоумением" восприняла сообщения о том, что российская разведка пять лет следила за Сергеем и Юлией Скрипалями перед их отравлением в Солсбери. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Как сообщает РБК со ссылкой на Sky News, о слежке разведки за экс-полковником ГРУ и его дочерью в своём письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу рассказал британский советник по нацбезопасности Марк Седвилл, сославшись на официальные данные Лондона, согласно которым ГРУ отслеживало электронные сообщения Скрипалей с 2013 года.

В своём выступлении на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter-блоге российского диппредставительства, Яковенко отметил, что, несмотря на такие утверждения, британская сторона все эти пять лет не предъявляла никаких претензий Москве.

"Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним", — сказал дипломат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в четверг был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление(2018)|Фото: Накануне.RU

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13.04.2018 17:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:45 Екб


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Посол России прокомментировал сообщение о пятилетней слежке за Скрипалем
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