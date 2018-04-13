Посол России прокомментировал сообщение о пятилетней слежке за Скрипалем

Москва "с недоумением" восприняла сообщения о том, что российская разведка пять лет следила за Сергеем и Юлией Скрипалями перед их отравлением в Солсбери. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Как сообщает РБК со ссылкой на Sky News, о слежке разведки за экс-полковником ГРУ и его дочерью в своём письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу рассказал британский советник по нацбезопасности Марк Седвилл, сославшись на официальные данные Лондона, согласно которым ГРУ отслеживало электронные сообщения Скрипалей с 2013 года.

В своём выступлении на пресс-конференции, которая транслируется в Twitter-блоге российского диппредставительства, Яковенко отметил, что, несмотря на такие утверждения, британская сторона все эти пять лет не предъявляла никаких претензий Москве.

"Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним", — сказал дипломат.