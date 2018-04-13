В суд Архангельска направлено дело лишенного прав водителя, сбившего на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

Суд в Архангельске рассмотрит уголовное дело в отношении лишенного прав водителя, сбившего 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего Артема Калинина. Установлено, что 11 декабря 2017 года он, лишенный водительских прав, управлял автомобилем марки "Hyundai Santa Fe", находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. "Следуя по ул. Советской в городе Архангельске, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину.

На автомобиль Калинина наложен арест. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.