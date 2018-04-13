Макрон выразил сожаление в связи с вето Москвы на проект резолюции США по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вето на проект резолюции США по расследованию предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте.

Напомним, данный документ, представленный Вашингтоном в Совбезе ООН, был заблокирован Москвой, которая настаивает, что США своим проектом резолюции "пытаются возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных". В свою очередь, американская сторона также призвала наложить вето на аналогичную российскую резолюцию, поскольку та "даёт самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу".

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил сожаление в связи с этой ситуацией, отметив, что новое российское вето "препятствовало единому и решительному ответу для создания международного механизма по установлению ответственности, предотвращению безнаказанности и предупреждению рецидива сирийского режима".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об имеющихся у Москвы неопровержимых доказательствах постановочного характера предполагаемой химатаки. По его словам, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".