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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 17:22 Мск (19:22 Екб)
политика
Макрон выразил сожаление в связи с вето Москвы на проект резолюции США по Сирии
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вето на проект резолюции США по расследованию предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте.

Напомним, данный документ, представленный Вашингтоном в Совбезе ООН, был заблокирован Москвой, которая настаивает, что США своим проектом резолюции "пытаются возродить совместный механизм расследования, который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных". В свою очередь, американская сторона также призвала наложить вето на аналогичную российскую резолюцию, поскольку та "даёт самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу".

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил сожаление в связи с этой ситуацией, отметив, что новое российское вето "препятствовало единому и решительному ответу для создания международного механизма по установлению ответственности, предотвращению безнаказанности и предупреждению рецидива сирийского режима".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об имеющихся у Москвы неопровержимых доказательствах постановочного характера предполагаемой химатаки. По его словам, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Другие новости по темам: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Сирия, резолюция, США, ООН, Совбез ООН, вето
13.04.2018 17:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 02:27 Мск
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Макрон выразил сожаление в связи с вето Москвы на проект резолюции США по Сирии
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