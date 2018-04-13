Следователи возбудили еще одно дело против подростков, избивших прохожего в Кирово-Чепецке

Следствие возбудило еще одно уголовное дело в отношении двух молодых людей, избивших прохожего в Кирово-Чепецке, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Кировской области .

Дело возбуждено о совершении ими хулиганских действий, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела установлен еще один эпизод их преступной деятельности. По версии следствия, в этот же день молодые люди 16-ти и 18-ти лет, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили в лицо им содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль", - говорится в сообщении.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них мер пресечения. "14-летняя девушка, производившая фотосъемку, в настоящее время помещена в реабилитационный центр, установлено, что она состоит на учете профилактических органов", - добавили в СКР.

В рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски по месту жительства подозреваемых и девушки.

Напомним, ранее в Кирово-Чепецке двое молодых людей напали на пожилого прохожего, брызнув мужчине в лицо из газового баллончика. Запись инцидента была заснята на видео сопровождавшей молодых людей девушкой.