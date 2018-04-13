Кусок ракеты, запечатленный в Ямальском районе, остался там от прошлых запусков

Часть ракеты, лежащая в ямальской тундре, находится там давно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запуски осуществляются с середины 1970-ых, с тех пор обломки падают и лежат в тундре. Последний был 2-3 декабря 2017 г. Снимок показывает часть ракеты, упавшую ранее", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ямальского района.

Напомним, ранее вахтовики выложили снимок части ракеты, упавшей в районе Большого креста, на месте пересечения Бованенковского зимника и ответвлений на Малыгу и Тасийское.