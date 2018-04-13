Трутнев предложил создать на острове Русский офшор для всех компаний

Офшорную зону на острове Русский следует создать для всех компаний, а не только для попавших под санкции, заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки. По данным газеты "Ведомости" и её источников, кабмин рассматривает возможность создания в стране двух территорий со "специальным режимом и признаками офшора" — на островах Октябрьский (в Калининграде) и Русский (на Дальнем Востоке).

То, что в России, в отличие от США и ряда стран мира, "которые считают себя развитыми", нет офшорных территорий, является, по мнению Трутнева, "обидным" фактом.

"Поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию", — цитирует его ТАСС.

Полпред добавил, что в таком случае все риски, связанные с уходом от налогов, будут учтены и пересмотрены. Кроме того, он подчеркнул, что экономика страны должна быть гибкой к изменениям мировой обстановки.