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"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Трутнев предложил создать на острове Русский офшор для всех компаний
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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (2016) | Фото: primrep.ru

Офшорную зону на острове Русский следует создать для всех компаний, а не только для попавших под санкции, заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, 9 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки. По данным газеты "Ведомости" и её источников, кабмин рассматривает возможность создания в стране двух территорий со "специальным режимом и признаками офшора" — на островах Октябрьский (в Калининграде) и Русский (на Дальнем Востоке).

То, что в России, в отличие от США и ряда стран мира, "которые считают себя развитыми", нет офшорных территорий, является, по мнению Трутнева, "обидным" фактом.

"Поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию", — цитирует его ТАСС.

Полпред добавил, что в таком случае все риски, связанные с уходом от налогов, будут учтены и пересмотрены. Кроме того, он подчеркнул, что экономика страны должна быть гибкой к изменениям мировой обстановки.

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13.04.2018 16:45 Мск | Владивосток | информационная служба Накануне.RU
18:45 Екб


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Трутнев предложил создать на острове Русский офшор для всех компаний
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