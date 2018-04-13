На фоне торговой войны с Китаем Трамп захотел возродить Транс-Тихоокеанское партнёрство

в этот день
13.04.18
21:55
В Екб.23:55
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
Доход Путина за 2017 год превысил 18 млн рублей

Тема дня
Импортозамещение или самострел: что несут новые контрсанкции? Стало известно, какой ответ Россия собирается дать на новые западные санкции. В Госдуму законопроект об ответных мерах из 16 позиций. Закон получился рамочный. Санкции коснутся не только США, но и стран, поддерживающих политику Штатов, при этом перечень таких стран, а также серьезность и уровень запретов депутаты оставили на усмотрение правительства. Документ обсудили эксперты Накануне.RU.
13.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 427



Новости
13.04.2018 21:15 Мск (23:15 Екб)
экономика | За рубежом
На фоне торговой войны с Китаем Трамп захотел возродить Транс-Тихоокеанское партнёрство
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Китай против США (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вернуться к идее Транс-Тихоокеанского партнёрства, если будут предложены "лучшие условия, чем при Обаме".
Читайте также:

Как сообщает китайский сайт "Хуаньцю шибао", глава США уже поручил чиновникам, занимающимся вопросами экономики и торговли, рассмотреть вопрос о том, чтобы как можно быстрее достичь "лучшего соглашения". Прежний вариант Трамп считал слишком невыгодным для американского производителя. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп называл Транс-Тихоокеанское партнёрство "ужасной сделкой" и отменил подписанное своим предшественником соглашение вскоре после того, как занял президентский пост.

Если Трамп попытается реанимировать ТТП, то Вашингтону предстоит обговорить пересмотр соглашения, причём многие из присоединившихся ранее стран могут негативно отнестись к изменению изначальных условий.

Задумывавшееся при Бараке Обаме партнёрство включает 12 стран региона, но за пределами соглашения остаётся крупнейшая экономика Азии – Китай. В КНР данный проект расценивают прежде всего как геополитический, а не экономический.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что намерение Вашингтона уже приветствовала Япония (напомним, ранее пытавшаяся реанимировать Транс-Тихоокеанское партнёрство без участия Соединённых Штатов, но с Тайванем).

Вьетнам также ранее был сторонником соглашения, но там опасаются, что переговоры с администрацией Трампа по новым условиям могут оказаться сложными.

Другие новости по темам: Трамп, Транс-Тихоокеанское партнёрство, торговая война
13.04.2018 21:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
23:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На фоне торговой войны с Китаем Трамп захотел возродить Транс-Тихоокеанское партнёрство
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+