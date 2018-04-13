На фоне торговой войны с Китаем Трамп захотел возродить Транс-Тихоокеанское партнёрство

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вернуться к идее Транс-Тихоокеанского партнёрства, если будут предложены "лучшие условия, чем при Обаме".

Как сообщает китайский сайт "Хуаньцю шибао", глава США уже поручил чиновникам, занимающимся вопросами экономики и торговли, рассмотреть вопрос о том, чтобы как можно быстрее достичь "лучшего соглашения". Прежний вариант Трамп считал слишком невыгодным для американского производителя. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп называл Транс-Тихоокеанское партнёрство "ужасной сделкой" и отменил подписанное своим предшественником соглашение вскоре после того, как занял президентский пост.

Если Трамп попытается реанимировать ТТП, то Вашингтону предстоит обговорить пересмотр соглашения, причём многие из присоединившихся ранее стран могут негативно отнестись к изменению изначальных условий.

Задумывавшееся при Бараке Обаме партнёрство включает 12 стран региона, но за пределами соглашения остаётся крупнейшая экономика Азии – Китай. В КНР данный проект расценивают прежде всего как геополитический, а не экономический.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что намерение Вашингтона уже приветствовала Япония (напомним, ранее пытавшаяся реанимировать Транс-Тихоокеанское партнёрство без участия Соединённых Штатов, но с Тайванем).

Вьетнам также ранее был сторонником соглашения, но там опасаются, что переговоры с администрацией Трампа по новым условиям могут оказаться сложными.