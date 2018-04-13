Украина может запретить компаниям, участвующим в "Северном потоке-2", работать на своей территории

Иностранные компании, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", не должны даже иметь возможность вести бизнес на Украине. К этому призвал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Киевском форуме по безопасности.

"Я не понимаю, как французская компания ENGIE, с одной стороны, пытается построить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне, а с другой стороны, как мне сказал коллега-министр, они на маленькую долю, совсем чуть-чуть участвуют в Nord Stream... Нам не важно - чуть-чуть или не чуть-чуть. Наступают на независимость моей страны. Если это так, эта компания не может работать с Украиной, то же самое касается и любых других компаний", - сказал Аваков.

Напомним, накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий на Киевском форуме по безопасности назвал "Северный поток-2" "мощным ударом по Украине".