Дмитрий Кобылкин: строительство моста через Обь начнется в 2019 году

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин обозначил сроки строительства моста через Обь, сообщает "Ямал-Регион".

"Мы хотим начать строить в 2020 г. 2018-2019 г. – проектирование. Изыскания ведутся. Скорее всего строительство мостового перехода начнется в 2019 г. За три года планируем закончить. Проект сложный, мы минимизировали федеральные траты. Подтвердили региональные по автомобильной части моста через Обь – это 8,1 млрд руб. Если мы поможем нашему бизнесу построить госинфраструктуру – это очень хорошо. О чем бы мы ни говорили, мы говорили о задаче президента для рывка в экономике и такие крупные проекты как северный широтный ход будут этому способствовать", - приводит издание слова губернатора.

Отметим, что глава региона принимает участие в Красноярском экономическом форуме. На совещании Дмитрий Кобылкин обсудит реализацию северного широтного хода с вице-премьером Аркадием Дворковичем и министрами. Формат совещания – закрытый.