В Екатеринбурге благоустроят раскопанные участки на маршрутах ЧМ-2018

На следующей неделе специалисты екатеринбургского "Водоканала" начнут работы по восстановлению участков, на которых ранее проводились раскопочные работы. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, в первую очередь специалисты выйдут на гостевой маршрут ЧМ-2018.

Работники "Водоканала" благоустроят квадрат улиц Виз-Бульвар — Московская — Гурзуфская — Токарей. Всего аварийно-восстановительные работы проведут на 71 участке.

Рабочие заасфальтируют дороги, восстановят газоны, ограждения, детские площадки и засеют семена. До 15 мая все работы должны быть прекращены.

Напомним, что открытие Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге состоится 14 июня.