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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.04.2018 15:37 Мск (17:37 Екб)
общество | Челябинская область
Требования удовлетворены. В Челябинске сотрудники "Конаса" прекратили голодовку
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спортшкола &quot;Конас&quot;, Челябинск, каратэ (2018) | Фото: спортшкола &quot;Конас&quot;

В Челябинске сотрудники спортшколы "Конас" прекратили голодовку, об этом Накануне.RU сообщил тренер Владимир Холкин.
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Он отметил, что с руководством города и области достигнуты договоренности, а также получены гарантии того, что уволенный ранее директор "Конаса" Олег Строгонов продолжит работу в учреждении, только в качестве директора.

"Для нас не имеет значения в какой должности Олег Иванович будет работать. Главное - он вернется к своим обязанностям. Это произошло благодаря ОНФ, благодаря их работе - они пять раз встречались с властями, разъясняли, разговаривали", - рассказал Накануне.RU Владимир Холкин.

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов на самом деле провел переговоры с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

"Челябинское отделение ОНФ проделало огромную работу и достигло конструктивного диалога между коллективом спортшколы и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором. Мы нашли взаимопонимание с Борисом Александровичем по решению сложной ситуации вокруг школы и голодовки тренеров. Отрадно, что власти прислушались к доводам Народного фронта и людям, отстаивающим свою позицию", - отметил Анисимов.

Владимир Холкин также сообщил Накануне.RU, что Олег Строгонов находится дома, он проходит курс лечения.

Как сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля. Сотрудники "Конаса" голодали с 4 апреля.

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13.04.2018 15:37 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
17:37 Екб


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Требования удовлетворены. В Челябинске сотрудники "Конаса" прекратили голодовку
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