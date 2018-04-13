Требования удовлетворены. В Челябинске сотрудники "Конаса" прекратили голодовку

В Челябинске сотрудники спортшколы "Конас" прекратили голодовку, об этом Накануне.RU сообщил тренер Владимир Холкин.

Он отметил, что с руководством города и области достигнуты договоренности, а также получены гарантии того, что уволенный ранее директор "Конаса" Олег Строгонов продолжит работу в учреждении, только в качестве директора.

"Для нас не имеет значения в какой должности Олег Иванович будет работать. Главное - он вернется к своим обязанностям. Это произошло благодаря ОНФ, благодаря их работе - они пять раз встречались с властями, разъясняли, разговаривали", - рассказал Накануне.RU Владимир Холкин.

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов на самом деле провел переговоры с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

"Челябинское отделение ОНФ проделало огромную работу и достигло конструктивного диалога между коллективом спортшколы и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором. Мы нашли взаимопонимание с Борисом Александровичем по решению сложной ситуации вокруг школы и голодовки тренеров. Отрадно, что власти прислушались к доводам Народного фронта и людям, отстаивающим свою позицию", - отметил Анисимов.

Владимир Холкин также сообщил Накануне.RU, что Олег Строгонов находится дома, он проходит курс лечения.

Как сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля. Сотрудники "Конаса" голодали с 4 апреля.