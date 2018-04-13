Тюменец получил пять лет за кражу из бюджета 12 миллионов во время ремонта детского сада

Он получил пять лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Кроме того, он должен будет вернуть все похищенные деньги. Для компенсации ущерба арестованы два участка, автомобиль и гараж Нехорошева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в феврале-ноябре 2012 года Нехорошев вместе с сообщником, дело которого расследуется отдельно, при капремонте муниципального центр развития ребенка "Рябинушка", что в райцентре Ярково Тюменской области, похитил около 13 млн руб. В феврале 2012 года Нехорошев узнал о том, что администрация района выделила деньги на ремонт "Рябинушки". Он предложил сделать его силами компании "Дельта", возглавлял которую, как стало известно позже, подставной человек. Злоумышленники получили печать этой фирмы, пароль и логин электронно-цифровой подписи, которые позволяли им манипулировать счетом "Дельты".

В марте 2012 года центр и компания заключили договор на капитальный ремонт со сроком исполнения по сентябрь того же года. Цена договора – почти 52 млн 400 тыс. руб. Работы выполнила нанятая Нехорошевым строительной бригадой и оплачены акционерному обществу в полном объеме. Позже выяснилось, что сумма ремонта оказалась завышенной. В августе 2014 года было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, сумма, на которую была завышена цена ремонта, составила 12 млн 900 тыс. руб. Именно такой ущерб понесла администрация района.