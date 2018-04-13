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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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Тюменец получил пять лет за кражу из бюджета 12 миллионов во время ремонта детского сада
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: oblast45.ru

48-летнего тюменца Василия Нехорошева наказали за махинации с 12 млн руб. из бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.
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Он получил пять лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Кроме того, он должен будет вернуть все похищенные деньги. Для компенсации ущерба арестованы два участка, автомобиль и гараж Нехорошева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в феврале-ноябре 2012 года Нехорошев вместе с сообщником, дело которого расследуется отдельно, при капремонте муниципального центр развития ребенка "Рябинушка", что в райцентре Ярково Тюменской области, похитил около 13 млн руб. В феврале 2012 года Нехорошев узнал о том, что администрация района выделила деньги на ремонт "Рябинушки". Он предложил сделать его силами компании "Дельта", возглавлял которую, как стало известно позже, подставной человек. Злоумышленники получили печать этой фирмы, пароль и логин электронно-цифровой подписи, которые позволяли им манипулировать счетом "Дельты".

В марте 2012 года центр и компания заключили договор на капитальный ремонт со сроком исполнения по сентябрь того же года. Цена договора – почти 52 млн 400 тыс. руб. Работы выполнила нанятая Нехорошевым строительной бригадой и оплачены акционерному обществу в полном объеме. Позже выяснилось, что сумма ремонта оказалась завышенной. В августе 2014 года было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, сумма, на которую была завышена цена ремонта, составила 12 млн 900 тыс. руб. Именно такой ущерб понесла администрация района.

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13.04.2018 15:39 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.05.2016 13:25 Мск
Тюменца обвиняют в мошенничестве с 13 миллионами из бюджета








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Тюменец получил пять лет за кражу из бюджета 12 миллионов во время ремонта детского сада
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