"Митинг с улыбкой на лице". У Екатеринбургского ДК Химмаш состоялся праздничный митинг-концерт в защиту здания

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов Екатеринбурга снова провели акцию в защиту ДК "Химмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на заверения властей в сохранении ДК "Химмаш", члены инициативной группы не отказались от проведения сегодняшней акции. Однако на этот раз акция прошла не в формате митинга, а состоялся концерт в поддержку дворца культуры. По словам участников инициативной группы, выступающей против сноса ДК, опасения, что здание снесут, остаются.

Как пояснил один из организаторов Михаил Лебедев, на площадке перед зданием ДК сегодня выступают коллективы, которые занимаются во дворце: дети и взрослые. "Концерт своими силами, никто не спонсирует нас. Родители детей, которые занимаются здесь, организовали это все своими силами", - прокомментировал он.

Так, на концерте выступили музыкальная школа, хореографическая студия, театр танца, хор пенсионеров, брейкдансеры и многие другие. Всего в программе числилось порядка 20 коллективов. При этом на площадке перед ДК собралось большое количество людей, несмотря на не самую теплую погоду.

Завершился же полуторачасовой концерт праздничным салютом.