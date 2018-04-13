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13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
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"Митинг с улыбкой на лице". У Екатеринбургского ДК Химмаш состоялся праздничный митинг-концерт в защиту здания
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митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов Екатеринбурга снова провели акцию в защиту ДК "Химмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на заверения властей в сохранении ДК "Химмаш", члены инициативной группы не отказались от проведения сегодняшней акции. Однако на этот раз акция прошла не в формате митинга, а состоялся концерт в поддержку дворца культуры. По словам участников инициативной группы, выступающей против сноса ДК, опасения, что здание снесут, остаются.

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

Как пояснил один из организаторов Михаил Лебедев, на площадке перед зданием ДК сегодня выступают коллективы, которые занимаются во дворце: дети и взрослые. "Концерт своими силами, никто не спонсирует нас. Родители детей, которые занимаются здесь, организовали это все своими силами", - прокомментировал он.

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

Так, на концерте выступили музыкальная школа, хореографическая студия, театр танца, хор пенсионеров, брейкдансеры и многие другие. Всего в программе числилось порядка 20 коллективов. При этом на площадке перед ДК собралось большое количество людей, несмотря на не самую теплую погоду.

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

Завершился же полуторачасовой концерт праздничным салютом.

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

митинг, концерт, ДК Химмаш(2018)|Фото: nakanune.ru

Напомним, что инициативная группа в марте принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан.

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"Митинг с улыбкой на лице". У Екатеринбургского ДК Химмаш состоялся праздничный митинг-концерт в защиту здания
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