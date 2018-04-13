Дуров рассказал, что Telegram обойдёт блокировку встроенными методами

Павел Дуров отказывается идти на сотрудничество с российскими властями в вопросе предоставления информации к данным пользователей мессенджера Telegram.

"Конфиденциальность не продаётся и права человека не должны ущемляться из-за страха или жадности", – сообщил он.

Обходить запрет Таганского суда Павел Дуров планирует использованием встроенных методов обхода блокировок, хотя и оговаривается, что данные методы могут не работать без использования VPN. Кроме того, в первые часы после блокировки VPN прокси-сервисы могут работать медленно из-за перегрузки.

Telegram, несмотря на блокировку, сможет централизованно рассылать российским пользователям уведомления.

Также Павел Дуров призвал не удалять и не перезагружать приложение в случае проблем со связью.

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор намерен начать блокировку мессенджера после того, как пучит соответствующее решение Таганского суда.