В Уфе пять сотрудников ресторана задохнулись в колодце, пытаясь спасти коллегу

В Уфе сотрудники ресторанного комплекса отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему туда коллеге.

Инцидент произошел днем 13 апреля на территории ресторанного комплекса по улице Бельская, 25. Жертвами несчастного случая стали пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Сотрудник ресторанного комплекса, "производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана", рассказали в пресс-службе. К нему на помощь поспешили коллеги, спустившись в колодец.

"По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание", - сообщили в мэрии.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи и Управления гражданской защиты прибыли на место в течение 10 минут и приступили к спасательной операции. Но спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь - они погибли.

Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии.