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экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
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В Уфе пять сотрудников ресторана задохнулись в колодце, пытаясь спасти коллегу
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Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Уфе сотрудники ресторанного комплекса отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему туда коллеге.
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Инцидент произошел днем 13 апреля на территории ресторанного комплекса по улице Бельская, 25. Жертвами несчастного случая стали пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Сотрудник ресторанного комплекса, "производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана", рассказали в пресс-службе. К нему на помощь поспешили коллеги, спустившись в колодец.

"По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание", - сообщили в мэрии.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи и Управления гражданской защиты прибыли на место в течение 10 минут и приступили к спасательной операции. Но спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь - они погибли.

Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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13.04.2018 15:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:19 Екб


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В Уфе пять сотрудников ресторана задохнулись в колодце, пытаясь спасти коллегу
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