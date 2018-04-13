В Москве студентка МГИМО выпала из окна вуза: ее мог выбросить одногруппник

В Москве студентка МГИМО выпала из окна здания вуза.

По данным местных СМИ, все случилось на проспекте Вернадского, 76: девушка сорвалась вниз с высоты четвертого этажа. Все подробности инцидента сейчас выясняются.

Как утверждает Telegram-канал Mash, очевидцы заявили полиции, что студентка не пыталась покончить с собой, а ее якобы выбросил из окна одногруппник.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года в Сети появилась петиция с требованием запретить песню музыканта из Екатеринбурга, которую связали с убийством студентки в Москве.