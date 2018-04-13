Няня, убившая мать троих детей в Екатеринбурге, сядет на 11 лет

Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Крысовой, которая убила мать троих детей на глазах у ребенка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина проведет в колонии общего режима 11 лет.

В ходе суда было доказано, что 13 ноября 2017 года женщина находилась в Екатеринбурге, в общежитии на улице Донбасская, в нетрезвом состоянии. В присутствии трехлетнего ребенка, за которым она ухаживала, няня нанесла матери ребенка несколько ножевых ранений, от которых женщина впоследствии скончалась в больнице.

Как Накануне.RU сообщало ранее, внезапная ссора возникла из-за межличностного конфликта, а именно — из-за выброшенного сотового телефона.

Установлено, что Крысова проживала в данной семье в качестве няни ребенка. У погибшей женщины было еще двое старших детей, но они проживали в другой семье, а младшему наняли за денежную плату сиделку. Няня ухаживала за трёхлетним мальчиком, пока его родители были на работе.