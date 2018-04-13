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экономика  |  добавить комментарий
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Тихий немецкий бунт Прагматичность фрау Меркель в подходе к участию в возможной военной интервенции в Сирию заслуживает пусть не бурных, но всё-таки аплодисментов. Потому что сегодня немецкая рациональность стоит выше французской эмоциональности и британского раболепия. Впрочем, на отказ от заманчивого предложения немного повоевать против России и Асада у фрау канцлерин есть ряд довольно веских причин. Но осадочек останется. И не факт, что в ближайшее время у Германии не начнутся проблемы.
13.04.2018
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"Сбербанк" банкротит строительную компанию из Югорска
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

"Сбербанк" предъявил многомиллионный долг "Югорской строительно-промышленной компании "Ява". Предприятие базируется в Югорске и получает заказы государственного "Северавтодора", а несколько лет назад победило в конкурсе "дочки" "Газпрома". Однако сейчас ЮСПК находится под угрозой банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сбербанк обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с требованием банкротства ЮСПК "Ява". Как следует из материалов дела, у компании возник долг перед кредитной организацией в размере 169,7 млн руб. Иск поступил сегодня и еще не принят к рассмотрению судом.

ЮСПК-Ява базируется в Югорске. Основные виды деятельности - строительство автомобильных дорог и магистралей, управление недвижимым имуществом. ЮСПК в феврале заключила контракт на 2,9 млн руб. с "Северавтодором" (принадлежит депимуществом ХМАО), компания будет оказывать услуги по приемке, выгрузке, хранению и отгрузке инертных материалов и краски для "Северавтодора". Судя по закупкам предприятия, в резкое время помещения у "Явы" арендовали ГСК "Югория", управление Россельхознадзора и "Газпром газнадзор".

В отчете за 2016 г. кредиторская задолженность компании оценивалась всего в 15,2 млн руб., вместе с тем чистая прибыль ЮСПК резко снизилась: если в 2015 г. "Ява" заработала 2,5 млн руб., то в 2016 г. финансовый итог работы предприятия был равен 333 тыс. руб.

В ЮСПК-Ява Накануне.RU сообщили, что еще не ознакомились с иском "Сбербанка" и не готовы его комментировать.

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13.04.2018 14:57 Мск | Югорск | информационная служба Накануне.RU
16:57 Екб


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"Сбербанк" банкротит строительную компанию из Югорска
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