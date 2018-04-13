"Сбербанк" банкротит строительную компанию из Югорска

"Сбербанк" предъявил многомиллионный долг "Югорской строительно-промышленной компании "Ява". Предприятие базируется в Югорске и получает заказы государственного "Северавтодора", а несколько лет назад победило в конкурсе "дочки" "Газпрома". Однако сейчас ЮСПК находится под угрозой банкротства, передает корреспондент Накануне.RU.

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с требованием банкротства ЮСПК "Ява". Как следует из материалов дела, у компании возник долг перед кредитной организацией в размере 169,7 млн руб. Иск поступил сегодня и еще не принят к рассмотрению судом.

ЮСПК-Ява базируется в Югорске. Основные виды деятельности - строительство автомобильных дорог и магистралей, управление недвижимым имуществом. ЮСПК в феврале заключила контракт на 2,9 млн руб. с "Северавтодором" (принадлежит депимуществом ХМАО), компания будет оказывать услуги по приемке, выгрузке, хранению и отгрузке инертных материалов и краски для "Северавтодора". Судя по закупкам предприятия, в резкое время помещения у "Явы" арендовали ГСК "Югория", управление Россельхознадзора и "Газпром газнадзор".

В отчете за 2016 г. кредиторская задолженность компании оценивалась всего в 15,2 млн руб., вместе с тем чистая прибыль ЮСПК резко снизилась: если в 2015 г. "Ява" заработала 2,5 млн руб., то в 2016 г. финансовый итог работы предприятия был равен 333 тыс. руб.

В ЮСПК-Ява Накануне.RU сообщили, что еще не ознакомились с иском "Сбербанка" и не готовы его комментировать.