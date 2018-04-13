В Новороссийске горит АЗС из-за наезда большегруза на цистерну с газом

В Новороссийске горит автозаправочная станция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 12.50 в с. Владимировка вблизи города водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом на АЗС. В результате этого произошло возгорание газа.

Площадь пожара составляет 200 кв.м. По состоянию на 13.44 пожар локализован.

"Предварительно в результате происшествия пострадал 1 человек", - сообщил в ведомстве.

К тушению пожара привлечено 43 человека, 15 единиц техники.