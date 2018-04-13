Глава МИД Нидерландов пробежал вокруг Кремля перед встречей с Лавровым

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок перед встречей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым совершил пробежку вокруг Кремля.

"Мне с утра удалось насладиться прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля", - рассказал Блок, добавив, что "очень хорошо сейчас быть в Москве".

При этом голландский министр отметил, что многого в столице России ему увидеть не удастся из-за важной беседы с российским министром, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что в отношениях между двумя странами есть трудные вопросы, и приветствовал возможность это обсудить. "Но очень важно подчеркнуть и тот факт, что со стороны жителей Нидерландов абсолютно не идет речи о негативном отношении к народу России, - сказал министр.

Напомним, ранее Нидерланды оказались в числе стран, выславших российских дипломатов.