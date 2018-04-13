Перед официальным открытием "Екатеринбург Арены" на стадионе пройдет концерт

Стали известны подробности официальной церемонии открытия стадиона "Екатеринбург Арена", которое состоится 15 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", помимо официальной части, которая начнется на футбольном поле в 15.40, болельщиков ждет развлекательная программа. Двери стадиона откроются в 14.00. До начала матча зрители смогут нанести аквагрим с футбольной символикой, посмотреть выступление ходулистов-джамперов, поучаствовать в розыгрыше призов от клуба, побывать на мастер-классе по футбольному фристайлу и увидеть шоу вокалистов "Сердца" Екатеринбургского государственного театра эстрады. Помимо хозяина – талисмана футбольного клуба, Шмеля – гостей матча будет встречать официальный маскот чемпионата мира по футболу волк Забивака.

В то же время, но уже в чаше арены, пройдет концерт кавер-группы We Are Police, а ведущими развлекательной части станут Николай Ротов и Александр Морозов.

Официальная церемония открытия стадиона начнется в 15.40. Болельщики увидят массовый танец на поле с участием юных футболистов и гимнасток. Матч "Урал" - "Спартак" начнется в 16.00 после совершения символического удара по мячу специальными гостями футбольного праздника.

В клубе еще раз порекомендовали болельщикам приходить заранее, чтобы избежать очередей на входе на территорию стадиона.