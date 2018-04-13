СБУ обвинила Россию в планах "создать предпосылки для ввода войск"

СБУ ожидает, что уже этой осенью Россия будет "создавать предпосылки для ввода войск" на Украину. Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

"Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в окружении (президента России Владимира) Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года на Украину российский войск под предлогом защиты русскоязычного населения", – сказал Кононенко.

При этом характерно, что в Киеве снова опровергают свои же заявления о "российском второжении", раз Россия только планирует создавать предпосылки для этого.

Накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что ГТС Украины предотвратила "полномасштабное вторжение России", т.е. признал, что никакого вторжения не было.

Замглавы СБУ пообещал в этот раз снова предотвратить вторжение.