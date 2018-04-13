Союз журналистов России проследит за расследованием дела о нападении на журналиста в Екатеринбурге

Союз журналистов России заявил, что будет следить за ходом расследования уголовного дела о нападении на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Об этом Накануне.RU сообщили в СЖР.

"Союз журналистов России выражает Дмитрию Полянину своё сочувствие и желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 12 апреля в Екатеринбурге главред "Областной газеты" Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле подъезда его дома. По предварительным данным, у пострадавшего зафиксированы ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. Сам Полянин предполагает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, СКР проверит, есть ли связь между нападением на журналиста и его работой.