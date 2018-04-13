Екатеринбургский журналист выпал с пятого этажа

В Екатеринбурге выпал из окна пятого этажа известный журналист Максим Бородин. Это произошло 12 апреля.

"Врачи делают все возможное, чтобы помочь Максиму, состояние его на текущий момент оценивается как стабильно тяжелое. К расследованию подключились правоохранительные органы. Выводы об обстоятельствах произошедшего будут сделаны позже", - сообщает издание, где работает журналист.

Напомним, что в четверг вечером главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома в Екатеринбурге.