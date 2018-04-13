Югорчане выходят на пикет из-за падения снежной глыбы на двух детсадовцев

В поселке Междуреченский пройдет пикет. На нем местные жители будут требовать привлечения заведующей детским садом "Родничок", с крыши которого на детей упал снег, к уголовной ответственности. На нем планируется высказать недоверие работой местных властей, передает корреспондент Накануне.RU.

"11 апреля я уведомил администрацию о проведении 15 апреля пикета по теме: "В Кондинском районе глыба снега упала на воспитанников детского сада". Планировалось участие 50 человек, место проведения – напротив детского сада "Родничок", где произошло ЧП. Администрация района в лице и.о. главы Яковлева решила не дожидаться народного возмущения и расторгла договор с заведующей детским садом Татьяной Спиридоновой, то есть пошла на опережение. Руководитель уволен, теперь, вроде, и возмущаться нечему", - рассказал Накануне.RU помощник депутата думы ХМАО Леонард Насибуллин.

До этого Спиридонова получила выговор.

"Считаю, что чиновники управления образования Кондинского района должны отвечать за очистку крыш детских учреждений. Получается, средства на очистку крыш руководители учреждений должны взять "из воздуха": в бюджете данная графа не предусмотрена, с родителей денег требовать не имеют право", - говорит политик.

Он уточняет, что вопрос финансирования работы промышленных альпинистов остаётся открытым.

"Главу Кондинского района и чиновников управления образования эта проблема уже не волнует? Снег с крыш школ и садов уже весь сошел и растаял. А крайними в этой ситуации остались воспитатель и заведующая садом. Надеюсь, что сотрудники СКР проверят, в том числе, и действия лично главы Кондинского района Анатолия Дубовика", - резюмировал Насибуллин.

Напомним, 6 апреля в поселке Междуреченский на двух гулявших воспитанников детского сада с крыши упала снежная глыба. По предварительным данным, дети не пострадали.