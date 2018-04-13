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16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США

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13.04.2018
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от издателя  |  комментариев: 10


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Новости
13.04.2018 14:13 Мск (16:13 Екб)
политика | В России
16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США
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Медведев, Госдума (2018) | Фото: RT

Лидеры всех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах на западные санкции. Как передает корреспондент Накануне.RU, ознакомившийся с текстом законопроекта, депутаты предложили ввести 16 запретительных мер по отношению к продукции из США и деятельности американских компаний и граждан на территории России. Отдельно отмечается, что, кроме США, под санкции попадают и те страны, которые поддерживают политику Штатов.

Так, предполагается запрет или ограничение ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, а также "любых иных товаров" из США и других стран. Предусматривается повышение сборов за аэроанавигационное обслуживание воздушных судов. Также закон предполагает составление некого списка граждан США и других стран, въезд которым на территорию России будет запрещен. Кроме того, закон предполагает запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности специалистов из США или стран, поддерживающих политику США.

Отдельные санкции коснутся западных компаний, а также компаний, в капитале которых есть 25% и более участия западного бизнеса. Их ждут ограничения на участие в приватизации федерального и муниципального имущества, вывоз из страны редкоземельных металлов, участие в госзакупках и тендерах по госзаказам, на право оказывать юридические или консалтинговые услуги. С такими компаниями будет прекращено или ограничено сотрудничество в атомной сфере, ракетно-двигательной отрасли и в авиастроении.

Правительству РФ также поручается составить список американских брендов и брендов других стран, на которых будет распространяться "исчерпание исключительного права на товарные знаки". Кроме того, с момента принятия закона начинает действовать ограничение на допуск в государственные или муниципальные органы власти технологического оборудования и программного обеспечения, созданных в США или странах, поддерживающих политику США. Стоит заметить, что технологические запреты и ограничения, согласно закону, распространяются и на некие "отдельные юридические лица".

Депутаты планируют поручить Правительству РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения аналогами российского и зарубежного происхождения (за исключением стран, поддерживающих политику США).

"Принятие проекта федерального закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления
политических позиций страны на мировой арене. Также, учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из других стран, будут укрепляться экономические отношения Российской Федерации с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект в Госдуму внесли спикер парламента Вячеслав Володин, лидер КПРФ Генадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции "ЕР" в парламенте Сергей Неверов, лидер "эсеров" Сергей Миронов и коммунист Иван Мельников.

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13.04.2018 14:13 Мск | Иван Зуев
16:13 Екб


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16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США
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