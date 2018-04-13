Превышенцы "Югры" просят президента РФ взять под контроль проверку законности действий Центробанка

Лидер "Союза вкладчиков России" Николай Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой установить контроль над проверкой законности действий Центробанка в отношении банка "Югры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Союза вкладчиков России"

По мнению вкладчиков, Центробанк скрывает незаконное снижение капитала, формирование отрицательной отчетности банка для создания обязательных условий отзыва лицензии и признания кредитной организации банкротом, а также предлагаемые акционерами банка меры по исключению финансовых потерь вкладов и бюджета.

"В ответе ЦБ приведены финансово-статистические данные выплат страхового возмещения вкладчикам банка, подтвердившие причинение Банком России материального ущерба 34 700 гражданам России в размере 16,1 млрд руб. При этом, скрыт факт проведения страховых выплат вкладчикам с нарушением закона для создания безусловной несостоятельности (банкротства) банка", - сообщает Николаев в обращении президенту.

Также "Союз вкладчиков" полагает, что план участия ГК "АСВ" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка утвержден с нарушением установленных процедур и не соответствует действующему законодательству.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка.

"Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.