В Киеве украинские нацисты осквернили памятник генералу Ватутину и устроили стычки

В Киеве украинские неонацистские организации сорвали возложение цветов к памятнику генералу Ватутину, приуроченное к годовщине его гибели от рук фашистов УПА (запрещена в России).

Нацисты напали на лидера "Опозиционного блока" в Верховной раде Юрия Бойко, пытаясь ему помешать возложить цветы. В результате произошла потасовка между ними, Бойко и его охраной. Также нацисты облили памятник красной краской и наклеили на постамент надпись: "Слава воинам УПА за ликвидацию красного палача".

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, одного из нацистов доставили в полицию для дачи показаний, еще один человек пострадал от использования газовых баллончиков.

Выдающийся советский военачальник, генерал армии Николай Ватутин погиб на Украине (УССР) от ранения, полученного 29 февраля 1944 года при обстреле украинскими фашистами. Командовал Киевской наступательной операцией, в ходе которой Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года. Умер 15 апреля 1944 года в Киеве, где и был похоронен.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 июня Киевский горсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича - главаря УПА. Однако была подана петиция граждан, и Киевский суд временно запретил переименование. 28 августа решением Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей дальнейшее рассмотрение петиции было отложено до рассмотрения дела о законности переименования проспекта Окружным административным судом Киева. В настоящее время судебный процесс продолжается. Проспект Ватутина официально не переименован.