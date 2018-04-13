Лавров заявил о наличии доказательств того, что химатака в Думе была постановкой

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

По словам министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия, сообщает РИА Новости.

Напомним, 8 апреля появилась информация о химатаке в сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута. В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе.

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.