Суд в Брянской области удовлетворил ходатайство бывшего главы региона об УДО

Ходатайство бывшего губернатора Брянской области Николая Денина об условно-досрочном освобождении (УДО) удовлетворено. Решение принял суд города Клинцы региона, передает ТАСС.

"Клинцовский городской суд удовлетворил ходатайство Николая Денина об условно-досрочном освобождении", - сообщили в суде.

Николай Денин возглавлял Брянскую область с 2004 по 2014 год. 9 сентября 2014 года отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2014 года Следственный комитет возбудил в отношении экс-губернатора уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, Денин выделил из резервного фонда области почти 22 миллиона рублей птицефабрике "Снежка". Контрольный пакет акций принадлежал его родственникам - жене и племяннице. Сам Денин возглавлял птицефабрику с 1992 по 2003 год.

В ноябре 2015 года экс-губернатора Брянской области приговорили к четырем годам колонии.