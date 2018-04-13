Почти 3 млрд рублей. В Челябинске определились с проектом нового здания аэропорта

в этот день
13.04.18
15:46
В Екб.17:46
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
16 ответов Вашингтону. В Госдуме озвучили санкции против США

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Андрей Родкин – об ответных санкциях: Если всерьез – это означает глобальную перестройку нашей экономики Главный вопрос: впереди реальная огромная сложная работа или пиар? То есть каким будет конкретный перечень "запрещенных" товаров и сырья, который утвердит правительство. Давайте не будем лукавить: прошлые наши санкции и хваленое "импортозамещение" остались на бумаге.
13.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 400



Новости
13.04.2018 13:59 Мск (15:59 Екб)
общество | Челябинская область
Почти 3 млрд рублей. В Челябинске определились с проектом нового здания аэропорта
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

проект, аэропорт, здание, Баландино, Челябинск (2018) | Фото:группа &quot;Вконтакте&quot; аэропорта &quot;Баландино&quot;

В Челябинске объявили тендер на строительство нового здания аэропорта "Баландино", стоимость проекта - 2,9 млрд рублей, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Читайте также:

Как отмечается, после постройки здания внутреннего терминала реконструкции подвергнется полностью весь аэропорт.

По проекту, объект должен быть сдан до конца 2019 года.

В данный момент уже принимаются заявки на участие в конкурентных переговорах - они пройдут в середине мая этого года, а уже к 24 мая появятся итоги тендера.

Сообщается также, что в новом здании появятся три телетрапа, увеличатся площади залов ожидания, появятся залы для VIP-пассажиров, магазины, кафе, комнаты матери и ребенка.

проект, аэропорт, здание, Баландино, Челябинск(2018)|Фото:группа "Вконтакте" аэропорта "Баландино"

Другие новости по темам: аэропорт, Баландино, строительство, здание, Челябинск
13.04.2018 13:59 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
15:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Почти 3 млрд рублей. В Челябинске определились с проектом нового здания аэропорта
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+