Почти 3 млрд рублей. В Челябинске определились с проектом нового здания аэропорта

В Челябинске объявили тендер на строительство нового здания аэропорта "Баландино", стоимость проекта - 2,9 млрд рублей, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
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Как отмечается, после постройки здания внутреннего терминала реконструкции подвергнется полностью весь аэропорт.
По проекту, объект должен быть сдан до конца 2019 года.
В данный момент уже принимаются заявки на участие в конкурентных переговорах - они пройдут в середине мая этого года, а уже к 24 мая появятся итоги тендера.
Сообщается также, что в новом здании появятся три телетрапа, увеличатся площади залов ожидания, появятся залы для VIP-пассажиров, магазины, кафе, комнаты матери и ребенка.