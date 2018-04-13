В Перми водитель сбил четырехлетнего ребенка и скрылся

В Перми водитель попал под "административку" после того, как сбил четырехлетнего ребенка и скрылся с места аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 13.45 12 апреля по улице Пермской в направлении Борчанинова ехал автомобиль, который сбил ребенка. По предварительным данным, он вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Водитель с места скрылся.

Вскоре инспекторы выяснили, что "Фольксвагеном Поло" управлял 34-летний пермяк. Его освидетельствовали, он был трезв. Возбуждены два административных дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.